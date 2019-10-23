БизнесЦензор

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23.10.19 14:48

"Метинвест" Ахметова сменит гендиректора "Запорожстали"

Собрание акционеров "Запорожстали" 25 ноября этого года утвердит новым гендиректором предприятия Александра Мироненко.

запорожсталь

Как передает БизнесЦензор, об этом нынешний гендиректор предприятия Ростислав Шурма сообщил на своей странице в сети Facebook.

"25 ноября состоится собрание акционеров, на котором я передам все права управления и ответственность за комбинат своему коллеге – Александру Мироненко", – сообщил Шурма.

Топ-менеджер напомнил, что он руководил комбинатом последние 7 лет, а в "Метинвесте" работал на протяжении 13 лет.

"Сейчас начинается совершенно новый этап моей деловой жизни, который я планирую полностью посвятить собственным проектам", – добавил Шурма.

Как сообщалось, ранее группа "Метинвест" перевела принадлежащие ей акции ПАО "Запорожсталь" с двух своих кипрских компаний Brandfeld Finance Ltd. и Lasartico Holdings Ltd на свою материнскую компанию, зарегистрированную в Нидерландах.

Напомним, в мае 2010 года Midland Resources Holding Limited (Гернси, Великобритания) Эдуарда Шифрина и Александра Шнайдера продала до 50% акций "Запорожстали" группе российских инвесторов, интересы которой представляли "Внешэкономбанк" и ИК "Тройка Диалог".

Затем в июле 2012 года "Метинвест" объявил о консолидации вместе с группой инвесторов 50,0032% акций "Запорожстали" (в том числе у "Метинвеста" – 49,032%, у группы инвесторов - 1% акций).

В отчете компании Metinvest за 2013 год сообщалось, что в 2011-2012 годах "Метинвест" приобрел в результате серии транзакций 99,8% "Группы Запорожсталь", которой принадлежит 50,0032% акций ПАО "Запорожсталь".

По данным предприятия в отчетности за 2018 год, компания Lasartico Holdings Limited (Кипр) напрямую владела 26,0809% акций "Запорожстали", ООО "Киев секьюритиз груп" – 24,5003%, Brandfeld Finance Limited (Кипр) – 23,9222%, Global Steel Investments Limited – 12,3466%, ООО "Мидланд Кэпитал Менеджмент" – 11,2224%.

"Запорожсталь" находится в процессе интеграции в группу "Метинвест", основными акционерами которой являются ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" Рината Ахметова (71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" Вадима Новинского (23,76%).

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