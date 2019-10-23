"Метинвест" Ахметова сменит гендиректора "Запорожстали"

Как передает БизнесЦензор, об этом нынешний гендиректор предприятия Ростислав Шурма сообщил на своей странице в сети Facebook.

"25 ноября состоится собрание акционеров, на котором я передам все права управления и ответственность за комбинат своему коллеге – Александру Мироненко", – сообщил Шурма.

Топ-менеджер напомнил, что он руководил комбинатом последние 7 лет, а в "Метинвесте" работал на протяжении 13 лет.

"Сейчас начинается совершенно новый этап моей деловой жизни, который я планирую полностью посвятить собственным проектам", – добавил Шурма.

Как сообщалось, ранее группа "Метинвест" перевела принадлежащие ей акции ПАО "Запорожсталь" с двух своих кипрских компаний Brandfeld Finance Ltd. и Lasartico Holdings Ltd на свою материнскую компанию, зарегистрированную в Нидерландах.

Напомним, в мае 2010 года Midland Resources Holding Limited (Гернси, Великобритания) Эдуарда Шифрина и Александра Шнайдера продала до 50% акций "Запорожстали" группе российских инвесторов, интересы которой представляли "Внешэкономбанк" и ИК "Тройка Диалог".

Затем в июле 2012 года "Метинвест" объявил о консолидации вместе с группой инвесторов 50,0032% акций "Запорожстали" (в том числе у "Метинвеста" – 49,032%, у группы инвесторов - 1% акций).

В отчете компании Metinvest за 2013 год сообщалось, что в 2011-2012 годах "Метинвест" приобрел в результате серии транзакций 99,8% "Группы Запорожсталь", которой принадлежит 50,0032% акций ПАО "Запорожсталь".

По данным предприятия в отчетности за 2018 год, компания Lasartico Holdings Limited (Кипр) напрямую владела 26,0809% акций "Запорожстали", ООО "Киев секьюритиз груп" – 24,5003%, Brandfeld Finance Limited (Кипр) – 23,9222%, Global Steel Investments Limited – 12,3466%, ООО "Мидланд Кэпитал Менеджмент" – 11,2224%.

"Запорожсталь" находится в процессе интеграции в группу "Метинвест", основными акционерами которой являются ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" Рината Ахметова (71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" Вадима Новинского (23,76%).