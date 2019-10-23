Минсоцполитики пояснило изменения в формуле обязательного платежа для получения субсидий

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, передает БизнесЦензор.

"Изменение процента будет иметь последствия для получателей с самыми высокими доходами, поскольку их размер субсидии уменьшится. Освободившиеся средства будут направлены на расширение программы помощи малообеспеченным семьям, имеющим доходы ниже прожиточного минимума", – сказано в сообщении.

В министерстве уверяют, что этот шаг направлен на усиление адресности и не повлияет на наименее обеспеченные категории получателей субсидий.

"Например, если в отопительном сезоне 2018-2019 годов средний размер платежа от дохода семьи составлял 9,78% (хотя в формуле показатель равен 15%), при этом более 40% семей платили всего до 7%, а еще 30% – 10% дохода. То есть изменение в формуле с 15% до 20% не означает такого процента оплаты. При этом средний процент платежа будет на уровне 13,5%", – пояснили в министерстве.

"Формула работает и все время программы субсидий работала так, что чем меньше доходы, тем больше помощь", – подчеркнули в Минсоцполитики.

При этом в министерстве заверили, что субсидии в этом отопительном сезоне не будут уменьшены.

"В бюджете на 2020 год министерство заложило на это 47,63 млрд грн. Этой суммы достаточно, чтобы помочь всем, кто нуждается и обращается по этому виду помощи. Более того, принцип расчета субсидий совсем не изменился", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, своим постановлением от 20 октября Кабинет министров увеличил размер базовой нормы платы за жилищно-коммунальные услуги с 15% до 20% среднемесячного совокупного дохода домохозяйства с 1 мая 2020 года. Этот показатель применяется для расчета части оплаты за коммунальные услуги для домохозяйства, с учетом соотношения среднего месячного дохода к прожиточному минимуму.

Напомним, в поданном на рассмотрение Верховной Рады проекте закона о госбюджете Кабинет министров предлагает предусмотреть на 2020 год расходы на выплату льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг в сумме 47,63 млрд грн, тогда как расходы на коммунальные субсидии в законе госбюджете на 2019 год предусмотрены в сумме 55,1 млрд грн.