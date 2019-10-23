Суд арестовал подозреваемого в измене бывшего замминистра с залогом в 3,4 миллиона

Об этом сообщил адвокат подозреваемого Сергей Стретович, передает БизнесЦензор со ссылкой на Українські новини.

"Сегодня суд избрал моему подзащитному меру пресечения в виде содержания под стражей с залогом. Мы недвольны таким решением и будем его обжаловать в апелляции", – сказал авдвокат.

Юрист уточнил, что защита намерена просить суд отпустить экс-замминистра под круглосуточный домашний арест.

Как сообщили в пресс-службе суда, в случае внесения залога на Бровченко будут возложен ряд обязанностей: прибывать по требованию следователя или судьи, не покидать место регистрации без разрешения следователя, прокурора или суда, сдать паспорта для выезда за границу, воздержаться от общения со свидетелями и другими подозреваемыми в данном уголовном производстве, а также носить электронное средство контроля.

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Как сообщалось, накануне сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины задержали Юрия Бровченко в международном аэропорту "Борисполь". Бывшему чиновнику объявлено о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

По данным следствия, Бровченко причастен к заключению заведомо убыточного контракта с иностранной компанией на изготовление и поставку линии по производству артиллерийских снарядов на общую сумму более $16,5 млн. В результате незаконной сделки авансовый платеж в размере более $8,2 млн был переведен на счета фиктивных офшорных предприятий и присвоен участниками схемы. Иностранная компания оборудование в Украину не поставляла.