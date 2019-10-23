Кабмин предложил отменить публикацию законов в печатной прессе (обновлено)

Как сообщает пресс-служба правительства, соответствующий законопроект будет вскоре передан в Верховную Раду, передает БизнесЦензор.

Проектом закона предусмотрено, что документы Кабинета министров, включая проект государственного бюджета, будут публиковаться на Едином веб-портале органов исполнительной власти.

"Это обоснованно тем, что на печать и распространение газеты государство нецелесообразно тратит финансовые, материальные и человеческие ресурсы, в то время как вся информация о законах и подзаконные нормативные акты все равно дублируется на официальных сайтах органов исполнительной власти", – сказано в сообщении.

Как сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубитет, соответствующий законопроект уже передан в Верховную Раду.

"Сейчас, чтобы какой-то закон или постановление вступили в силу, они должны быть напечатаны в газетах "Голос Украины" или "Урядовый Курьер". Мы предлагаем публиковать законы и прочие акты на официальных сайтах, а не на бумаге", – написал Дубилет на своей странице в Facebook.

По словам министра, он является инициатором законопроекта.

"Забавная история, как я инициировал этот законопроект. Несколько недель назад Рада приняла закон, который Кабмин очень ждал – у нас под него был уже предусмотрен комплекс мероприятий. И вот, на следующий день, когда закон должен был выйти в газете и, таким образом, вступить в силу, мы обнаружили, что этого не произошло. Почему? Потому что сотрудники типографии сказали, что текст не поместился, и они решили перенести его на следующий день! Этот случай был недоразумением (наверное), но вообще манипуляции с типографиями для оттягивания вступления в силу законов случались в истории Украины не раз", – пояснил Дубилет.