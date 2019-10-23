Дело Насирова направили в Высший антикоррупционный суд

Об этом со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщает БизнесЦензор.

Решение по делу Насирова было принято сегодня, 23 октября.

Насиров и руководитель департамента ГФС обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Также Насирову инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 366 (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия).

Обвинение считает, что Насиров 2015 - 2016 годах, действуя в интересах нардепутата, принял ряд незаконных решений о рассрочке налогового долга и обязательств ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр". В результате чего госбюджет не получил 2 млрд грн.