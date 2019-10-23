Финансовый комитет Рады должен пройти проверку на детекторе лжи, – Зеленский

Об этом Зеленский написал в Facebook, сообщает БизнесЦензор.

"… все члены Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенного политики должны пройти проверку на детекторе лжи", – заявил Зеленский.

"Если этой проверкой будет установлено хотя бы малейшая вероятность того, что кто-то из депутатов брал деньги за голосование в комитете, этими депутатами должны заняться антикоррупционные органы", – добавил он.

Он добавил, что проверку на детекторе лжи должен пройти нардеп, который вел сомнительную переписку по "решение вопросов".

"И если подозрения – мы с такими депутатами попрощаемся", – пообещал Зеленский.

Как сообщалось, ранее глава комитета, народный депутат фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев признал, что депутаты от президентской партии на заседании 18 октября отказались поддержать законопроект, предусматривающий ликвидацию коррупционной схемы в сфере регистрации информации из отчетов об оценке объектов недвижимости, которую связывают с компанийми депутата Антона Яценко.

Позднее в СМИ появилась информация, что по крайней мере часть депутатов могла получить по $25-30 тыс. за такое решение.