Суд отправил киевского ресторатора под домашний арест в деле давления на "Укрзализныцю"

Эту информацию подтвердили LIGA.net в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, сообщает БизнесЦензор.

Бейлина обязали не выходить из дому без разрешения, сообщать об изменении своего места жительства, воздерживаться от общения с другими подозреваемыми, сдать на хранение загранпаспорта.

Бизнесмен проходит про делу о нанесении убытков на 20 млн грн филиалу УЗ "Укрзалізничпостач" и покушении на завладение еще 44 млн грн предприятия. Фигурантом дела также является бывший народный депутат от БПП Валерий Ищенко.

Согласно следствию, в 2015 году частный предприниматель обратился к Ищенко с просьбой о содействии в организации схемы поставок метизной продукции по вдвое завышенным ценам. Депутат согласился и попросил Бейлина, который был на то время внештатным советником главы Администрации президента Бориса Ложкина, оказать влияние на должностных лиц "Укрзалізничпостач". В результате договоренности сотрудники УЗ помогли победить определенной компании в тендере, схема была реализована.