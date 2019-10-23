Совет Нацбанка инициирует получение статуса руководящего органа НБУ

Об этом в Facebook сообщил глава Совета Богдан Данилишин, сообщает БизнесЦензор.

"Рассмотреть возможность расширения полномочий Совета, придание ему статуса руководящего органа НБУ, наделенного более действенным инструментарием в части принятия решений в случае недостижения поставленных перед НБУ целей", - сообщает он.

Также Совет НБУ считает нужным устранить зависимость в оплате труда членов Совета от членов правления; усилить подотчетность правления и Совета обществу; устранить противоречия относительно объекта проверки НБУ внешним государственным органом контроля (не должно быть неохваченных сферой внешнего контроля объектов НБУ).

К другим предложениям Совета НБУ относится предложение регулировать вопросы управления собственным капиталом НБУ в части уточнения термина "денежно-кредитные обязательства" и уменьшение размера общих резервов; усиление независимость подразделения внутреннего аудита НБУ, обеспечение независимости Секретариата Совета.