БизнесЦензор

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23.10.19 10:37

Совет Нацбанка хочет получить статус руководящего органа НБУ

Совет Нацбанка может инициировать изменения законодательства для расширения своих полномочий по управлению НБУ.

Совет Нацбанка хочет получить статус руководящего органа НБУ

Об этом в Facebook сообщил глава Совета Богдан Данилишин, сообщает БизнесЦензор.

"Рассмотреть возможность расширения полномочий Совета, придание ему статуса руководящего органа НБУ, наделенного более действенным инструментарием в части принятия решений в случае недостижения поставленных перед НБУ целей", - сообщает он.

Также Совет НБУ считает нужным устранить зависимость в оплате труда членов Совета от членов правления; усилить подотчетность правления и Совета обществу; устранить противоречия относительно объекта проверки НБУ внешним государственным органом контроля (не должно быть неохваченных сферой внешнего контроля объектов НБУ).

К другим предложениям Совета НБУ относится предложение регулировать вопросы управления собственным капиталом НБУ в части уточнения термина "денежно-кредитные обязательства" и уменьшение размера общих резервов; усиление независимость подразделения внутреннего аудита НБУ, обеспечение независимости Секретариата Совета.

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