Экс-директор "1+1" Ткаченко не задекларировал дом в природоохранной зоне

Об этом со ссылкой на Наші гроші з Денисом Бігусом сообщает БизнесЦензор.

Задекларировать якобы арендованный дом на острове Ткаченко должен был еще будучи кандидатом в народные депутаты, но этого так и не сделал.

Недвижимость Ткаченко находится находится посреди участка земли в 4 гектара, которую город передал в аренду на 15 лет под водно-спортивный комплекс ООО "Учебно-спортивный коммерческий клуб "Украина".

Строить на этой земле жилье запрещено - это земля лесного фонда, которая относится к прибрежной защитной полосе и входит в охранную зону.

Сейчас имущество Ткаченко окружено забором. На автоматических воротах постоянно дежурит сторож, который запрещает желающим подойти к воде, что это частная территория.

Фото с этого незаконного имущество на Трухановом острове Александр Ткаченко обнародовал еще в мае 2018 года, что свидетельствует о том, что использует он его больше года.

Ткаченко недавно объявил, что он претендует на должность главы Киевской городской государственной администрации. На ней он хочет заменить действующего председателя КГГА Виталия Кличко.