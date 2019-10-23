В Лисичанске начали возобновлять водоснабжения после ситуации с долгами

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"22 октября в 16:50 в г.Лисичанск насосные станции ЛКСП "Лисичанскводоканал", которые 18 октября были отключены в связи с задолженностью за потребленную электроэнергию, подключены к электроснабжению", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что осуществляется постепенное заполнение системы водой.

Кроме того, спасатели в течение суток подвозили 170,8 куб. м. технической воды населению и на объекты инфраструктуры (с начала работ 630,3 м3 технической воды).

Как сообщалось, во вторник на заседании внеочередной сессии Лисичанского городского совета (Луганская обл.) 7-го созыва депутаты выделили 1 млн грн на финансовую поддержку предприятия "Лисичанскводоканал".

Лисичанск с 18 октября оставался без водоснабжения из-за ограничения подачи электроэнергии в связи с задолженностью. 22 октября специальная комиссия объявила чрезвычайную ситуацию государственного уровня.

Главный инженер "Лисичанскводоканала" Виктор Францов заявил, что ситуация довольно критическая, так как платить деньги ЛЭО у коммунального предприятия нет возможности. Мэр города указал, что не восстановление водоснабжения в течение более трех суток привело к возникновению чрезвычайной ситуации государственного уровня. Он предложил присутствующим поддержать или не принять решение о введении чрезвычайной ситуации, что и было поддержано.

Объявлена внеочередная сессия горсовета, которая должна рассмотреть вопрос выделения средств на финансовую поддержку "Лисичанскводоканала".

"По результатам доклада и с учетом обсуждения местная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила ситуацию, которая сложилась из-за полного ограничения поставки электроэнергии ООО "Луганское энергетическое объединение" на объекты ЛКСП "Лисичанскводоканал", признать чрезвычайной ситуацией", – сказано в сообщении.

Кроме того, было принято решение подготовить и направить письма о прекращении водоснабжения и водоотвода, что наносит ущерб населению, президенту, премьер-министру, а также руководителям силовых органов Луганской области.

Руководителю "Лисичанскводоканала" поручено принять меры по оплате долга за потребленную электроэнергию ООО "Энера Схид" и ООО "Луганское энергетическое объединение" согласно договоренностям.

В связи с возникновением чрезвычайной ситуации, решено внести изменения в графики работы подчиненных учреждений образования и культуры, а в случае необходимости приостановить функционирование вышеуказанных заведений, а также внести изменения в режим работы медицинских учреждений и отменить плановые операции.

В связи с возникновением чрезвычайной ситуации власти города выделили из материального резерва 500 литров дизельного топлива и 250 литров бензина А-92 в талонах для обеспечения подвоза воды.

Как сообщал БизнесЦензор, ООО "Луганское энергетическое объединение", которое связывают с бизнесменом Константином Григоришиным, инициировало процедуру банкротства.