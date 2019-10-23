В Лисичанске начали возобновлять подачу воды

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"22 октября в 16:50 в г.Лисичанск насосные станции ЛКСП "Лисичанскводоканал", которые 18 октября были отключены в связи с задолженностью за потребленную электроэнергию, подключены к электроснабжению", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что осуществляется постепенное заполнение системы водой.

Кроме того, спасатели в течение суток подвозили 170,8 куб. м. технической воды населению и на объекты инфраструктуры (с начала работ 630,3 м3 технической воды).

Накануне на заседании внеочередной сессии Лисичанского городского совета (Луганская обл.) 7-го созыва депутаты выделили 1 млн грн на финансовую поддержку предприятия "Лисичанскводоканал".

Как сообщалось, Лисичанск с 18 октября оставался без водоснабжения из-за ограничения подачи электроэнергии в связи с задолженностью. 22 октября специальная комиссия объявила чрезвычайную ситуацию государственного уровня.

Главный инженер "Лисичанскводоканала" Виктор Францов заявил, что ситуация довольно критическая, так как платить деньги ЛЭО у коммунального предприятия нет возможности. Мэр города указал, что не восстановление водоснабжения в течение более трех суток привело к возникновению чрезвычайной ситуации государственного уровня. Он предложил присутствующим поддержать или не принять решение о введении чрезвычайной ситуации, что и было поддержано.

Ранее ООО "Луганское энергетическое объединение", которое связывают с бизнесменом Константином Григоришиным, инициировало процедуру банкротства.