Столичный застройщик отсудил 370 миллионов из бюджета Киева

Об этом свидетельствует решение Хозяйственного суда Киева от 9 октября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

"Будеволюция" с 2012 года является заказчиком строительства многоэтажных жилых домов между ул. Бориса Гмыри и ул. Коллекторской в ​​Дарницком районе (Жилой массив "Патриотика").

В этом году фирма обратилась в суд с требованием взыскать с Киевсовета разницу между ее затратами на строительство инженерных сетей и размером долевого участия в развитии инфраструктуры города.

В подтверждение этого "Будеволюция" принесла в суд договоры по строительству внешних тепловых, водопроводных, канализационных и инженерных сетей за пределами указанных участков на общую сумму 367,69 млн грн.

Суд пришел к выводу, что Киевсовет должен выплатить компании 365,19 млн грн. Он исходил из ч. 5 ст. 30 закона "О регулировании градостроительной деятельности". Согласно ей, отметил суд, в случае, если сметная стоимость строительства инженерных сетей и/или объектов инженерной инфраструктуры превышает размер паевого участия заказчика в развитии инфраструктуры столицы, то Киевсовет должен возместить заказчику разницу.

При этом суд отклонил утверждение Киевсовета о том, что "Будеволюция" не выполнила обязательства по уплате паевого участия на сумму 181,38 млн грн, поскольку Департамент экономики и инвестиций КГГА сам отказался заключить соответствующие договоры с фирмой, ссылаясь на необходимость предоставления дополнительной информации и документов.

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Как отмечает издание, между Киевсоветом и "Будеволюцией" в 2016-2017 годах все же были заключены договоры об уплате паевого участия на сумму 101,39 млн грн. Однако часть из них в апреле 2018 года признал недействительными суд. В результате чего Киевсовет вернул "Будеволюции" уплаченные 62,97 млн грн.

Учредителями ООО "Будеволюция" являются ООО "Технологии и консалтинг" (9,24%) и ООО "Капитал Инвест Консалтинг" (90,76%). Директором компании является Александр Александрович Лапшов, отец которого – Александр Васильевич Лапшов – является руководителем ООО "Фирма "Девелопер", владельцем которого является Константин Паливода – акционер банка "Аркада" (имеет более 74%).

Учредителем ООО "Технологии и консалтинг" является Валентина Шуневич, которая по состоянию на март 2019 года была одним из миноритарных акционеров банка "Аркада". Руководителем фирмы является Ольга Бережнюк.

Учредителем ООО "Капитал Инвест Консалтинг" значится Анна Кристапчук из Ровенской области, а руководителем – Ростислав Моргайло. Последний является также директором ООО "Компания развития строительства", бенефициарным владельцем которого является уже упоминавшийся Константин Паливода.

Жилой массив "Патриотика" является проектом банка "Аркада".

Как сообщалось, по данным КГГА, задолженность по уплате долевого участия в создании и развитии социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры Киева по договорам 2003-2017 годов по состоянию на 1 сентября составляет 2,17 млрд грн.

20 сентября Верховная Рада приняла закон о стимулировании инвестиционной деятельности, предусматривающий, в частности, отмену обязательного паевого взноса при строительстве объектов с 2021 года. 11 октября закон подписал президент Владимир Зеленский.