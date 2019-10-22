БизнесЦензор

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22.10.19 20:25

Госбюро расследований открыло дело о закупке сканеров для таможни

Государственное бюро расследований (ГБР) начало предварительное расследование по фактам нарушений при закупке Государственной фискальной службой сканеров для таможни.

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Как передает БизнесЦензор, об этом замглавы ГБР Ольга Варченко сообщила на своей странице в сети Facebook.

По словам Варченко, соответствующие данные уже внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Замглавы ГБР напомнила, что накануне глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов сообщил, что ГФС закупила только 4 сканера из 7, но они не работают, так как были установлены с нарушениями. При этом некоторые комплексы были установлены за двойную оплату.

"Учитывая перечисленные факты, следователи Центрального аппарата ГБР начали расследование для полного и объективного исследования всех обстоятельств совершенного правонарушения. Действия работников таможни нанесли ущерб государственному бюджету и повредили государственным интересам. Квалифицируются они по ч.2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением)", – сообщила Варченко.

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Как сообщалось, накануне глава Таможенной службы Максим Нефьодов заявил, что Государственная фискальная служба закупила четыре из ожидаемых семи сканеров, из которых ни один так и не был введен в эксплуатацию.

По словам главы Таможенной службы, в пунктах пропуска Шегини и Ужгород сканеры были установлены с нарушениями и требуют переустановки.

Напомним, Государственная фискальная служба (ГФС) 1 августа 2018 года подписала соглашение с китайской Nuctech Company Limited, которая стала победителем по двум лотам торгов на поставку сканирующих систем для таможни.

Согласно договору, китайская компания была обязана поставить 7 сканирующих систем для осмотра грузовых транспортных средств и контейнеров, предназначенных для оснащения пунктов пропуска на сумму 482,4 млн грн.

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