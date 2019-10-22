"Нафтогаз" заплатит 65 миллионов за антикоррупционные расследования

Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro, передает БизнесЦензор со ссылкой на Українські Новини.

Согласно тендерной документации, победитель должен будет предоставить услуги по проведению независимых финансовых расследований, антикоррупционных расследований (форензик) с целью выявления и прекращения неправомерных действий, в том числе предотвращение экономического мошенничества.

Объем предоставляемых услуг составляет 5 500 часов.

Срок предоставления услуг до 31 декабря 2022 года.

Конечный срок подачи тендерных предложений - до 22 ноября.

Аукцион назначен на 2 января 2020 года.

В системе публичных закупок ProZorro на данный момент отсутствует информация о поданных заявках на участие в тендере.