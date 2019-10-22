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22.10.19 20:41

"Нафтогаз" заплатит 65 миллионов за антикоррупционные расследования

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" объявила тендер на проведение независимых антикоррупционных расследований за 65 млн грн.

"Нафтогаз" заплатит 65 миллионов за антикоррупционные расследования

Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro, передает БизнесЦензор со ссылкой на Українські Новини.

Согласно тендерной документации, победитель должен будет предоставить услуги по проведению независимых финансовых расследований, антикоррупционных расследований (форензик) с целью выявления и прекращения неправомерных действий, в том числе предотвращение экономического мошенничества.

Объем предоставляемых услуг составляет 5 500 часов.

Срок предоставления услуг до 31 декабря 2022 года.

Конечный срок подачи тендерных предложений - до 22 ноября.

Аукцион назначен на 2 января 2020 года.

В системе публичных закупок ProZorro на данный момент отсутствует информация о поданных заявках на участие в тендере.

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