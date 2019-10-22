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22.10.19 19:46

"Приватбанк" снизил ставки по кредитам для малого бизнеса

"Приватбанк" снизил ставки кредитования малого бизнеса и предпринимателей. С 21 октября ставка кредитования по самой популярной программе поддержки малого бизнеса "КУБ" снижена с 1,8 до 1,7% в месяц от первоначальной суммы кредита за первые полгода и с 1,6 до 1,5% в месяц за следующие полгода пользования кредитом.

"Приватбанк" снизил ставки по кредитам для малого бизнеса

Об этом говорится в сообщении банка, передает БизнесЦензор.

Также "Приватбанк" сообщил о снижении ставки по программам лизинга автотранспорта и оборудования – с 19 до 17,5% годовых.

"Упрощение и удешевление кредитов – это наше видение будущего развития банка и всей экономики. Банку нужны успешные клиенты – это те, у которых растут прибыль, собственный капитал, основные средства производства и другие финансовые показатели", – отметил заместитель председателя правления "Приватбанка" Олег Сергеев. 

В 2019 году по программе поддержки предпринимательства "КУБ" "Приватбанк" профинансировал более 24,5 тыс. проектов малого бизнеса. С начала года общий объем финансирования предпринимателей составляет 6 млрд грн.

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