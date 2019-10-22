Порт "Мариуполь" увеличил поставки сырья для предприятий "Метинвеста" в Италии

Об этом проинформировали в Администрации морского порта "Мариуполь", передает БизнесЦензор со ссылкой на ЦТС.

"Подытоживая работу девяти месяцев текущего года в Мариупольском порту, мы можем увидеть существенный рост перевалки груза в этом направлении. Следует отметить, что за три квартала текущего года грузопереработка черных металлов, которые идут в итальянский порт превысила показатели всего 2018 года – 223,76 тыс. тонн, что свидетельствует о положительных результатах подписанного соглашения", – подчеркнул руководитель Мариупольского филиала ГП "АМПУ" Игорь Барский.

По данным порта, всего за девять месяцев текущего года грузопереработка черных металлов, которые отправляются в порт Ногаро, составила более 259 тыс. тонн, что составляет 181% от показателя за аналогичный период 2018 года – 143,28 тыс. тонн.

В ноябре 2018 года Мариупольский филиал АМПУ и итальянский порт "Ногаро" подписали меморандум о сотрудничестве. По планам, сотрудничество двух портов должно было привести к росту грузооборота между ними до конца 2019 года примерно до 500 тыс. тонн, то есть почти вдвое.

Напомним, в 2017 году "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского заявлял о реализации проекта по увеличению допустимого размера судов, заходящих в итальянский порт Porto Nagaro.

В Италии группе "Метинвест" принадлежат предприятия Metinvest Trametal (производственная площадка расположена в Сан-Джорджио ди Нагаро) и Ferriera Valsider (Верона), куда компания поставляет слябы из Мариуполя.