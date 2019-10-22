"Метинвест" Ахметова оформил контрольный пакет акций "Запорожстали"

Об этом свидетельствует сообщение "Запорожсталь" в системе раскрытия информации НКЦБФР со ссылкой на полученные 18 октября данные ПАО "Национальный депозитарий Украины", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно документу, доля Brandfeld Finance Ltd. снизилась с 23,92% уставного капитала ПАО "Запорожсталь" до нуля вследствие прямого отчуждения акций. Доля Lasartico Holdings Ltd. снизилась с 26,081% уставного капитала ПАО "Запорожсталь" до нуля также вследствие отчуждения акций.

При этом доля Metinvest B. V. (Нидерланды) в "Запорожстали" возросла с нуля до 47%.

Как уточнили в "Метинвесте", общая доля принадлежащих группе акций "Запорожстали" не изменилась, еще около 3% акций меткомбината, принадлежащих группе, находится у еще одной компании.

Читайте также: При продаже "Запорожстали" россиянам заплатили $100 миллионов "отката" через Бакая, – FT

Как сообщалось, в апреле 2017 года группа "Метинвест" перевела принадлежащие ей акции ПАО "Запорожсталь" с двух компаний-резидентов – ООО "Запорожсталь-РС" и ООО "Галс–Инвест" – на кипрские компании Brandfeld Finance Ltd. и Lasartico Holdings Ltd. Совокупно последние владели 50,0031% акций "Запорожстали".

"Поскольку Metinvest B.V. не является единоличным собственником акций Brandfeld и Lasartico, эффективная доля владения группой "Метинвест" акциями меткомбината "Запорожсталь" остается на прежнем уровне и составляет 49,9%", – констатировалось тогда в комментарии "Метинвеста".

Напомним, в мае 2010 года Midland Resources Holding Limited (Гернси, Великобритания) Эдуарда Шифрина и Александра Шнайдера продала до 50% акций "Запорожстали" группе российских инвесторов, интересы которой представляли "Внешэкономбанк" и ИК "Тройка Диалог".

Затем в июле 2012 года "Метинвест" объявил о консолидации вместе с группой инвесторов 50,0032% акций "Запорожстали" (в том числе у "Метинвеста" – 49,032%, у группы инвесторов - 1% акций).

В отчете компании Metinvest за 2013 год сообщалось, что в 2011-2012 годах "Метинвест" приобрел в результате серии транзакций 99,8% "Группы Запорожсталь", которой принадлежит 50,0032% акций ПАО "Запорожсталь".

По данным предприятия в отчетности за 2018 год, компания Lasartico Holdings Limited (Кипр) напрямую владела 26,0809% акций "Запорожстали", ООО "Киев секьюритиз груп" – 24,5003%, Brandfeld Finance Limited (Кипр) – 23,9222%, Global Steel Investments Limited – 12,3466%, ООО "Мидланд Кэпитал Менеджмент" – 11,2224%.

"Запорожсталь" находится в процессе интеграции в группу "Метинвест", основными акционерами которой являются ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" Рината Ахметова (71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" Вадима Новинского (23,76%).