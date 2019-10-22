Расходы на импорт газа с начала года сократились до $1,5 миллиарда, – Госстат

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Таким образом, средняя цена импортированного страной газа в августе 2019 года составила $158,5 за 1 тыс. кубометров, что на 10,4% меньше, чем в июле 2019 года ($176,8).

Контрагентами по итогам восьми месяцев 2019 года стали компании из Швейцарии – 3,21 млрд кубометров газа на $621,42 млн, Германии – 2,44 млрд кубометров на $472,85 млн, Чехии – 448,27 млн кубометров на $85,9 млн, Венгрии – 419,69 млн кубометров на $81,74 млн, Польши – 305,07 млн кубометров на $66,05 млн, Франции – 274,04 млн кубометров на $55,13 млн, Австрии – 267,17 млн кубометров на $72,44 млн, Великобритании – 144,24 млн кубометров на $36,28 млн, Люксембурга – 119 млн кубометров на $29,29 млн, Словакии – 58,16 млн кубометров на $11 млн, Италии – 16,89 млн кубометров на $3,49 млн, Болгарии – 1,4 млн кубометров на $0,26 млн.

Импорт газа с контрагентами из России за указанный период не осуществлялся.

Как сообщалось, по данным Госстата Украина в январе-августе 2018 года импортировала 6,78 млрд кубометров природного газа на общую сумму $1,93 млрд, в том числе в августе – 1,48 млрд кубометров на $435,23 млн.

Украина в 2018 году импортировала 10,39 млрд кубометров природного газа на общую сумму $3,12 млрд.