Болгарская компания хочет строить грузовой терминал в аэропорту "Полтава"

Об этом сообщает Зміст, передает БизнесЦензор.

Как рассказал Окара, меморандум заключили в рамках развития грузового терминала. Есть несколько болгарских и немецких инвесторов, которых заинтересовал полтавский аэропорт:

"Представитель болгарской компании нас заверил, что до нового года дадут конкретные предложения и полный инвестиционный проект уже с объемами работ. Пока мы только обмениваемся информацией", – сказал Окара.

Ранее полтавский аэропорт подписал меморандум с литовцами о строительстве грузового терминала.

Окара объяснил, что эти меморандумы не пересекаются – литовцы и болгары будут заниматься различными направления. Однако учитывая то, что они конкурируют между собой, в будущем аэропорт сможет выбрать, с кем из них сотрудничать, – все будет зависеть от степени привлекательности инвестиционных проектов.