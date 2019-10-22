Суды остановили действие новых тарифов "Укрэнерго" для 10 компаний

Об этом сообщил член правления "Укрэнерго", глава юридического подразделения компании Максим Юрков, передает БизнесЦензор со ссылкой на ExPro.

"На данный момент у нас по обращениям для десяти предприятий приостановлен тариф на передачу, который установлен постановлением №1411 (документом установлен тариф на передачу в размере 312,14 грн за МВт-ч, – ред.), которое действует с августа. И для немного меньшего круга предприятий приостановлено действие постановления №954 (документом установлен тариф на уровне 347,43 грн за МВт-ч, – ред.), которое определяет тариф на июль", – сказал Юрков.

Представитель компании добавил, что суд принял постановления об обеспечении исков предприятий и приостановил действие тарифов "Укрэнерго" для них лишь временно – до решения дела по существу. В этих судебных делах предприятия подали иски к НКРЭКУ, а системный оператор и ГП "Гарантированный покупатель" выступают третьими сторонами.

Вместе с тем, Юрков отметил, что на сегодняшний день компания ведет 15-20 дел по подобным искам и ни одного решения по существу судами еще не было принято.

"Мы видим из практики работы суда, иногда суд действует достаточно оперативно, а иногда – суды не спешат выносить решение по существу. На данный момент, у нас есть дела, которые уже несколько месяцев находятся в письменном производстве без вызова сторон. Суд изучает материалы и фактически ничего не происходит, было бы замечательно, если бы суды действовали более оперативно и оказывали надлежащую правовую оценку для того, чтобы эта ситуация решились быстрее", – добавил Юрков.

В свою очередь первый заместитель председателя правления компании Владимир Кудрицкий уточнил, что "Укрэнерго" будет требовать от предприятий полной оплаты стоимости новых тарифов в случае принятия судами решения о правомерности их применения.

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Как сообщалось, по данным "Укрэнерго", общая сумма недополученных средств в июле-августе лишь от 5 предприятий, связанных с группой "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, для которых судом было приостановлено действие новых тарифов "Укрэнерго", составляет 321,4 млн грн.

В связи с этим кК концу года у НЭК "Укрэнерго" может возникнуть дефицит средств в сумме 1,58 млрд грн (9% всех расходов) для компенсации ГП "Гарантированный покупатель" и поставщикам универсальных услуг (ПУП) расходов на оплату "зеленого" тарифа.