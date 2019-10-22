Минэкономики создаст департамент конкурентной политики

Об этом сообщила замминистра экономики Светлана Панаиотиди в Facebook, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В Минэкономики впервые будет создан департамент конкурентной политики, который помимо политики и нормотворчества будет заниматься мониторингом рынков с использованием информации Госстата, и давление, которое бизнес мог чувствовать в ходе исследования рынков из-за требования АМКУ, будет снято", – написала Панаиотиди.

Панаиотиди курирует в министерстве сектор национальной безопасности и обороны и конкурентной политики.

Она также рассказала, что Минэкономики назначило внутренний аудит госпредприятия "Безопасность". По словам Панаиотиди, министерство отрабатывает вопрос отстранения директора от исполнения своих обязанностей.

Как сообщалось, сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины задержали в международном аэропорту "Борисполь" бывшего заместителя министра экономического развития и торговли Украины Юрия Бровченко, который подозревается в государственной измене за нанесение масштабного ущерба обороноспособности государства.

"Оперативники и следователи СБУ установили, что чиновник Министерства экономического развития и торговли Украины, чиновники госпредприятия "Украинский центр "Безпека" и государственной акционерной холдинговой компании "Артем" действовали вопреки интересам Украины в пользу зарубежной компании", - говорится в сообщении спецслужбы.

По информации СБУ, они заключили с иностранцами заведомо убыточный контракт на изготовление и поставку линии по производству артиллерийских снарядов на общую сумму более $16,5 млн. Иностранная компания оборудование в Украину не поставляла, отметили в ведомстве.