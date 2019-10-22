Российский конкурент "Авиалиний Антонова" законсервирует часть самолетов "Руслан"

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на представителя компании, передает БизнесЦензор.

По словам собеседника агентства, за счет сокращений и консервации невостребованной техники компания собирается подготовиться к нормализации и восстановлению спроса на ее услуги.

По данным Росавиации, у перевозчика восемь самолетов Ан-124 "Руслан", сколько из них компания законсервирует, не уточняется. Эти самолеты разработало украинское ОКБ имени Антонова.

Как сообщалось, в конце августа группа "Волга-Днепр", в которую входят грузовые авиакомпании "Волга-Днепр", "Атран" и AirBrigeCargo (ABC) заявила о необходимости реструктурировать бизнес из-за падения объемов перевозок.

Входящая в группу "Волга-Днепр" является конкурентом украинских "Авиалиний Антонова". Российская компания выполняет чартерные грузовые рейсы на девяти Ан-124-100 "Руслан" и пяти Ил-76ТД. Группу контролирует ее основатель и президент Алексей Исайкин.

До 2016 года ГП "Антонов" и "Волга-Днепр" эксплуатировали общий парк "Русланов" через совместное предприятие, но потом украинская сторона из СП вышла.

Читайте также: "Антонов" ожидает утверждения результатов тендера на поставку самолетов Ан-178 в Перу

Ранее Национальная полиция Украины возбудила уголовное производство в отношении должностных лиц "Росавиации" и группы "Волга-Днепр" (РФ) за подделку сертификатов летной годности самолетов Ан-124-100 "Руслан".

В июне Подольский райсуд арестовал и запретил эксплуатацию пяти гражданских транспортных Ан-124-100 "Руслан" авиакомпании "Волга-Днепр" (Россия), летная годность которых была проведена с нарушением правил ICAO в обход украинского разработчика ГП "Антонов".

ГП "Антонов" - ведущий украинский разработчик и производитель авиатехники, с 2015 года по решению правительства входит в состав госконцерна "Укроборонпром".

Ан-124-100 "Руслан" грузоподьемностью 150 тонн - крупнейший в мире серийный тяжелый транспортный самолет, успешно работает на мировом рынке сверхтяжелых и негабаритных грузов. Лидером рынка с долей 66,7% выступает структурное подразделение ГП "Антонов" - авиакомпания "Авиалинии Антонова". С 2006 года транспортник задействован в выполнении авиаперевозок по программе НАТО SALIS (Strategic Airlift Interim Solution) по обеспечению стратегических перевозок в интересах альянса и ЕС.