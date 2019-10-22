Wizz Air увеличила перевозки пассажиров на украинских направлениях в 2 раза

Об этом сообщил директор по персоналу Wizz Air Holdings Plc Йохан Эйдхаген во время пресс-конференции в Киеве, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам Эйдхагена, за январь-сентябрь 2019 года авиакомпания уже перевезла 1,8 млн пассажиров, что превышает показатель прошлого года в два раза.

В настоящее время авиакомпания летает из четырех украинских городов - Киева, Львова, Харькова и Одессы, но с марта 2020 года планирует также начать летать из аэропорта Запорожья.

Wizz Air, крупнейший лоукост-перевозчик в Центральной и Восточной Европе, предлагает рейсы более чем по 600 маршрутам с 25 баз, соединяя 145 направлений в 44 странах. Флот авиакомпании состоит из 120 самолетов Airbus A320 и Airbus A321.

К концу 2019 года компания намерена перевезти 40 млн пассажиров по всем маршрутам.