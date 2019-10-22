Рынок облачных сервисов в Украине за пять лет может вырасти до $300 миллионов, – вице-премьер

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.

"Мы должны побудить государственные органы постепенно переходить на облачные решения. Меньше железа – больше инновационных и облачных технологий. Поэтому мы решили провести аудит закупок оборудования за этот год и дальнейших плановых закупок, чтобы разработать стратегию перехода. Чтобы понять, сколько реально средств страна может сэкономить благодаря облачным решениям и сколько средств использовано неэффективно", – отметил Федоров.

По его убеждению, облачные решения будут способствовать эффективному развитию цифровых технологий в Украине, поскольку предоставляют больше возможностей при создании решений и высокий уровень безопасности, а также является реальным механизмом борьбы с коррупцией.

По данным представителей бизнеса, в 2018 году объем рынка облачных решений оценивали в $33,4 млн, из которых доля рынка украинских операторов составляла лишь $10 млн. При этом в государственный бюджет игроки рынка заплатили $3,5 млн налогов, среди них украинские операторы – $3 млн.

"Мы должны создать надлежащие условия для здорового развития бизнеса в сфере облачных решений. По имеющимся расчетам, в Украине вполне реальный рост рынка практически в 10 раз – до более $300 млн в течение пяти лет", – добавил вице-премьер-министр.

На этом этапе инициирована стратегия перехода на облачные технологии. Следующими шагами будут создание экспертной рабочей группы и назначение ответственного за реализацию стратегии. А также – работа над усовершенствованием соответствующего законодательства.