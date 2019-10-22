СБУ задержала бывшего замминистра экономики по подозрению в госизмене

Об этом говорится в сообщении СБУ, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, бывшему чиновнику объявлено о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. При этом имя чиновника в спецслужбе не называют.

Агентству Интерфакс-Украина из информированных источников стало известно, что речь идет о Юрие Бровченко, занимавший должность замминистра экономического развития и торговли Украины с июля 2016 по сентябрь 2019 года (с апреля 2016 года по август 2019 года пост первого вице-премьера, министра экономического развития и торговли занимал Степан Кубив).

"Оперативники и следователи СБУ установили, что чиновник Министерства экономического развития и торговли Украины, чиновники госпредприятия "Украинский центр "Безпека" и государственной акционерной холдинговой компании "Артем" действовали вопреки интересам Украины в пользу зарубежной компании. Они заключили с иностранцами заведомо убыточный контракт на изготовление и поставку линии по производству артиллерийских снарядов на общую сумму более $16,5 млн. В результате незаконной сделки авансовый платеж в размере более $8,2 млн был переведен на счета фиктивных оффшорных предприятий и присвоен участниками схемы. Иностранная компания оборудование в Украину не поставляла", - говорится в сообщении СБУ.

В СБУ отмечают, что действия злоумышленников поставили под угрозу обеспечение Вооруженных сил боеприпасами во время противодействия российской агрессии.

По данным спецслужбы, 17 октября в Киеве сотрудники СБУ задержали руководителя госпредприятия и представителя иностранной компании. Гражданину Украины объявлено подозрение по ч. 1 ст. 111, иностранцу по ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины за подстрекательство должностных лиц к совершению противоправных действий. Госчиновнику уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком два месяца с правом внесения залога в размере 2,8 млн грн, вопрос об избрании меры пресечения иностранцу решается.

По месту жительства и работы фигурантов проведены обыски, за результаты которых изъяты документы и другие носители информации, свидетельствующие об их причастности к совершению противоправной деятельности в ущерб интересам Украины. Следственно-оперативные действия продолжаются.