Кабмин увеличил плату за коммуналку для получателей субсидий

Как передает БизнесЦензор, соответствующее постановление Кабмина №878 от 20 октября обнародовано на официальном правительственном портале.

Документом внесены изменения в постановления №848 от 21 октября 1995 года и №1156 от 27 июля 1998 года (с изменениями), которыми установлен размер расходов домохозяйств на оплату жилищно-коммунальных услуг и назначения субсидий.

Так, в постановлении №1156 "О новом размере затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива в случае предоставления жилищной субсидии" внесены изменения в формулу, которая определяет размер обязательного процента платежа для домохозяйств, получающих субсидию.

В частности, с 1 мая 2020 года размер базовой нормы платы за услуги повышен с 15% до 20% среднемесячного совокупного дохода домохозяйства. Этот показатель применяется для расчета части оплаты за коммунальные услуги для домохозяйства, с учетом соотношения среднего месячного дохода к прожиточному минимуму.

В то же время, изменениями в постановление №848 Кабинет министров упростил назначение субсидий детским домам, военнослужащим и гражданам старше 60 лет. В частности, детские дома семейного типа могут получить субсидию на сверхплановую площадь домов, а приобретенный ими автомобиль не приведет к потере субсидии и тому подобное.

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Как сообщалось, в поданном на рассмотрение Верховной Рады проекте закона о госбюджете Кабинет министров предлагает предусмотреть на 2020 год расходы на выплату льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг в сумме 47,63 млрд грн, тогда как расходы на коммунальные субсидии в законе госбюджете на 2019 год предусмотрены в сумме 55,1 млрд грн.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский в проекте "100 дней президента" на телеканале "1+1" заявил, что новое правительство должно предоставить модель снижения расходов населения на оплату коммунальных услуг.

"Вопрос не в том, какая цена коммуналки, вопрос в том, какой процент от того, что получает человек, пенсии или зарплаты, он платит за коммуналку. И такая структурная проблема, такая структурная задача ставится новому правительству. Смотри, коммуналка может быть такой же – рыночные цены, такое прочее, – тогда увеличиваем пенсии, увеличиваем субсидии, увеличиваем заработную плату. То есть мы говорим о проценте. Не может 50%, 60%, 70%, 80% или 90% от той суммы, которую получает человек, платить за коммуналку", – говорил президент.