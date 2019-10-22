Комитет Рады предложит увеличить финансирование госшахт за счет бюджета, – Герус

Об этом сообщил глава комитета Андрей Герус в интервью Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"Мы считаем, что на первый год работы министру необходимы средства на инвестирование, чтобы он мог их вложить в те же госшахты, вывести их на прибыль, решать их проблемы с долгами перед приватизацией", – сказал Герус.

По его словам, новый глава Минэкоэнерго Алексей Оржель должен привлечь на руководящие должности в угольной отрасли сильных специалистов, которые будут очень внимательно отслеживать их расходование в процессе капвложений.

"Вопрос в том, как эти деньги использовать. Если есть 5 млрд грн, то из них можно использовать 3 млрд грн на капиталовложения. Выделить 15 шахт, в которые вкладываются деньги, лавы заряжаются, все работает, они начинают выдавать этот уголь. В угольной отрасли очень важен эффект масштаба. Если шахта добывает мало, то она и будет убыточной, поскольку зарплаты все равно нужно платить и электроэнергию покупать для откачки воды. У нас много шахт могут стать прибыльными. Если в них эффективно вкладывать деньги, то они начнут добывать значительно больше и станут прибыльными", – отметил Герус.

Как сообщалось, государственные угледобывающие предприятия и шахты, находящиеся в управлении Минэкоэнерго, по итогам 2018 года показали суммарный чистый убыток в размере 2,69 млрд грн, что на 16,5% ниже показателя 2017 года (3,222 млрд грн).

Госшахты в 2018 году сократили добычу на 14,5% (на 700 тыс. тонн) – до 4 млн 139,7 тыс. тонн, в том числе добыча коксующегося угля снизилась на 39,9% (на 372 тыс. тонн) – до 560,1 тыс. тонн, энергетического – на 8,4% (на 327,9 тыс. тонн), до 3 млн 579,6 тыс. тонн.

Кабинет министров Украины 16 октября 2019 года назначил заместителем министра энергетики и защиты окружающей среды, который будет курировать угольную отрасль, Станислава Ковалевского.