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22.10.19 15:25

ОСМД привлекли 700 миллионов "теплых кредитов" с начала года

Более 2100 ОСМД привлекли около 700 млн грн "теплых кредитов" только за неполный 2019 год. Такие данные превышают показатели всего 2018 года, когда более 1600 объединений использовало 460 млн грн кредитов на энергоэффективные мероприятия.

ОСМД привлекли 700 миллионов "теплых кредитов" с начала года

Об этом сообщает Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины, передает БизнесЦензор.

Как пояснил председатель Госэнергоэффективности Сергей Савчук, результаты мониторинга действия государственной программы "теплых кредитов" доказывают, насколько стремительно возросло доверие ОСМД к этому механизму за 5 лет. Ведь государство выполняет свою роль, в частности: 

При этом дополнительную компенсацию по "теплым кредитам" можно получить в рамках более 170 действующих местных программ в различных регионах Украины.

"Как следствие, двойное и тройное возмещение может охватить фактически всю сумму "теплого кредита" для ОСМД. Такое выгодное софинансирование привлекает все больше новых участников", - прокомментировал Савчук.

Всего с начала действия программы для ОСМД в 2015 году и сегодня ее участниками стали почти 5000 объединений по всей стране, использовав около 1,4 млрд грн "теплых кредитов" на комплексные энергоэффективные мероприятия в многоэтажках.

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