Холдинг Ахметова готовит размещение еврооблигаций для "зеленых" проектов

Согласно опубликованной компанией структуре зеленых облигаций (Green Bond Framework), DTEK Renewables уже прошла предварительную экспертизу компании Sustainalytics, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сумма, равная чистым поступлениям от "зеленых" облигаций, будет использоваться для финансирования и/или рефинансирования, полностью или частично, приемлемых "зеленых" проектов", – сказано в документе.

В компании заявляют, что привлеченные средства не будут использоваться для какой-либо деятельности, связанной с углем или ископаемым топливом.

Как сообщил источник агентства на рынке, "ДТЭК ВИЭ" планирует разместить пятилетние "зеленые" евробонды в евро. Организаторы выпуска – Raiffeisen Bank International AG и "Ренессанс Капитал", road show пройдет в США и Европе, начиная с 24 октября.

В документах на сайте компании указывается, что все привлеченные средства будут направлены на указанные выше цели, в том числе для рефинансирования ранее полученных средств от банков и акционера за последние два года.

Привлечение средств должно позволить "ДТЭК ВИЭ" реализовать план по расширению своих установленных мощностей наземных ветряных и солнечных энергоустановок до 1,9 ГВт по сравнению с примерно 0,95 ГВт, ожидаемых на конец этого года.

Компания, в частности, намерена построить Тилигульскую ВЭС мощностью 565 МВт, сейчас на площадке будущей станции осуществляется ветромониторинг и оценка воздействия на окружающую среду.

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Также "ДТЭК ВИЭ" находится в активной фазе строительства трех проектов в солнечной энергетике общей мощностью 390 МВт: Васильковская, Павлоградская и Троицкая гелиоэлектростанции. Реализация этих проектов, которые расположатся в Днепропетровской области, запланирована в 2020-2021 годах.

С целью подотчетности использования привлеченных средств компания обязуется внедрить систему публичной отчетности, которая будет отражать распределение средств по проектам и описание самих проектов.

Sustainalytics является одним из мировых лидеров в исследованиях и рейтинговании компаний и организаций в области ESG и корпоративного управления. Sustainalytics отметила, что проекты в ветро- и солнечной энергетике будут способствовать глобальной трансформации украинского энергосектора, снижению выбросов углекислого газа и достижению Цели №7 в области устойчивого развития ООН.

Как сообщалось, аибольшие мощности по производству "зеленой" энергии анонсировала ввести в 2019 году компания "ДТЭК" Рината Ахметова, вложив около 750 млн евро на строительство ветровых и солнечных электростанций в 2018-2019 годах мощностью около 740 МВт с целью получить более высокий тариф на электроэнергию. При этом часть средств на реализацию этих проектов в сумме 210 млн евро DTEK Renewables B.V. получила в виде займа от материнской компании DTEK B.V.

Агентство Fitch отмечало, что "зеленый тариф" в Украине создает привлекательную норму прибыли для энергетических компаний. Так, сейчас тарифы установлены до 2019 года на уровне 10,2 евроцента за кВт/ч для ветра и 15 евро за кВт/ч для солнечной энергии по сравнению с тарифами на оптовом рынке электроэнергии в диапазоне 4,6-4,8 евроцента за кВт/ч.

DTEK Renewables B.V. – холдинговая компания, которая консолидирует активы ДТЭК в возобновляемой энергетике. Компания планирует увеличить портфель проектов к 2020 году до 1 ГВт.