Кабмин установил пошлину на импорт электроэнергии из России, – Герус

Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус в интервью Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"Это уже сегодня действует – такая пошлина на импорт из РФ установлена в размере 2%", – сказал Герус.

По его словам, украинские власти продолжат мониторинг потоков импортируемой электроэнергии в страну, и вмешаются в случае превышения 5-процентного порога общего объема потребления из одного источника.

Герус отметил, что в настоящее время импорт электроэнергии из РФ составляет менее 1% общего объема потребления, и это не несет какой-либо угрозы энергобезопасности Украины.

"Этот объем никакой угрозы нам не несет, он в пределах погрешности. Если вспомнить 2015 год, то там коммерческий импорт российской электроэнергии был больше 1000 МВт. Это в 10 раз больше, чем сейчас. Вопрос мониторинга – выставить какие-то маркеры, выше которых мы не допускаем импорт, и выставить механизмы, которые будут работать", – сказал глава профильного комитета Рады.

Герус также убежден, что текущий импорт электроэнергии из Беларуси, который может вырасти в 2020 году в связи с вводом в эксплуатацию Белорусской АЭС, никак не повлияет на деятельность украинского "Энергоатома".

"Межгосударственное сечение Украина-Беларусь 900 МВт, текущая мощность импорта – около 300 МВт, в отопительный сезон она может вырасти, возможно, еще на 200 МВт. Новый блок АЭС – это уже в следующем году. Мы обсуждали ситуацию с "Энергоатомом", и, если этот импорт будет им вредить, будем принимать меры. Хотя вряд ли он может навредить, потому что "Энергоатом" на рынке выиграет любую конкуренцию, поскольку импорт сейчас идет по цене 1,4 грн/кВт-ч, что в два раза выше цены "Энергоатома", – резюмировал Герус.

Как сообщалось, Украина 1 октября 2019 года возобновила коммерческий импорт электроэнергии из РФ. Импорт ровным графиком мощностью 100 МВт осуществляло ООО "Юнайтед Энерджи".

Коммерческий импорт э/э в Украину из РФ в последний раз осуществлялся в 2015 году по заключенному между ГПВД "Укринтерэнерго" и ОАО "Интер РАО" договору для дальнейшей ее передачи в оккупированный Крым. Контракт действовал на протяжении 2015 года и предусматривал равномерный график поставок объемом до 1,5 ГВт. В дальнейшем он не был продлен.

Украина в 2014 году импортировала 178 млн кВт-ч электроэнергии из России, в 2015 года – 2 млрд 295,9 млн кВт-ч. В последние годы коммерческий импорт э/э из РФ в Украину не осуществлялся, были лишь небольшие технологические перетоки, связанные с параллельной работой ОЭС Украины с энергосистемами сопредельных стран (учитывается по контрактам ГП "Энергорынок").