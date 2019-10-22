ГБР расследует дело о советниках "Приватбанка" с которыми судился Коломойский

Согласно материалам суда, следствие по этому делу было начато в августе на основании заявления нардепа Верховной Рады предыдущего (VIII) созыва (его имя не уточняется), передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.

В частности, депутат заявил в ГБР "о противоправных деяниях должностных лиц Национального банка, Министерства финансов, TOB "Телекомпания АРС", ПАО КБ "Приватбанк" и других юридических лиц". В чем именно заключаются возможные "противоправные деяния" (по версии нардепа) также не уточняется.

В перечне документов, к которым Печерский райсуд Киева предоставил доступ следователям ГБР – в т.ч. те, которые подтверждают получение должностными лицами "Приватбанка", НБУ, Минфина постановления Киевского райсуда Одессы от 4 января 2018 года, а также документы ООО "Астерс" и ООО "Астерс Консалт".

Как сообщалось, ранее "Приватбанк" заявлял, что 26 июля - на следующий день после завершения слушания дела против бывших акционеров в Апелляционном суде Англии и Уэльса - получил постановление украинского суда с требованием предоставить детективам НАБУ все документы об основаниях и условиях получения услуг от юридических советников и других консультантов.

Как сообщили в банке, основанием для следственных действий детективов НАБУ были заявления 2017-2018 годов от нардепов ВР прошлого созыва Александра Дубинина и Виталия Куприя, которых связывают с экс-владельцами банка Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым.

"Производство по их жалобам были остановлены следственными органами еще в 2017 году, но по неизвестным причинам возобновлены летом 2019 года", – отмечали в "Приватбанке".

В свою очередь в НАБУ заявили, что не изымали документации о юристах "Приватбанка", которая касается судебного процесса банка против его бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в Высоком суде Англии.

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Напомним, в конце сентября 2018 года Апелляционный суд Киева отказался удовлетворить жалобу Игоря Коломойского и оставил без изменений решение Соломенского райсуда Киева от 3 января 2018 года, которым по ходатайству ООО "Астерс" был отменен запрет для НБУ, Минфина, "Приватбанка" и их консультантов выполнять условия любых договоров, которые прямо или косвенно касаются интересов Коломойского. 29 мая 2019 года Верховный Суд подтвердил решение Апелляционного суда.

Указанный запрет был введен постановлением Соломенского райсуда Киева от 15 декабря 2017 года по ходатайству Коломойского в рамках обеспечения его иска о признании недействительными и прекращении действия договоров, которые НБУ, Минфин и "Приватбанк" заключили со своими консультантами и их субподрядчиками.

При этом Коломойский пытался с помощью еще одного иска заблокировать работу консультантов "Приватбанка" и НБУ через районный суд в Одессе. В частности, 4 января 2018 года Киевский райсуд Одессы открыл производство по иску Игоря Коломойского к ООО "Телекомпания "АРС", НБУ, Минфину, "Приватбанку", "Кролл", ООО "Астерс", ООО "Астерс Консалт" , "АликсПартнерс", "Хоган Ловеллс" - о "защите чести, достоинства и деловой репутации, признании недостоверной информации, признание отсутствующим права и пресечения действий".

Упомянутые в исках Коломойского компании вовлечены в процесс forensic audit "Приватбанка", который, в соответствии с Меморандумом с МВФ, должен был завершиться еще до конца сентября 2017 года.

15 января 2018 года НБУ публично заявил, что "обеспечительные меры отменены". А уже на следующий день Нацбанк обнародовал результаты forensic audit "Приватбанка" (в которых утверждалось о сомнительных операциях в банке на $5,5 млрд в период до национализации. Коломойский неоднократно отрицал такие выводы.

Как известно, в декабре 2017 года Высокий Суд Лондона заморозил все активы Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в рамках иска "Приватбанка" на $2,5 млрд.