Нацбанк заметил резкий рост подозрительных операций клиентов банков

Об этом сообщает пресс-служба НБУ, передает БизнесЦензор.

В частности, по итогам проверок СБУ направлено 10 писем с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов 17 банков и 2 небанковских финансовых учреждений на общую сумму более 16,8 млрд грн и $98 млн.

Кроме того, по результатам валютного надзора с целью борьбы с организованной преступностью отправлено 8 писем (в том числе 5, указанных выше) о крупномасштабных операциях клиентов 17 банков на общую сумму более 799,2 млн грн, $873,3 млн, 47,6 млн евро, 48,3 млн злотых и 69,6 млн российских рублей.

"Предоставленная правоохранителям информация в основном касалась проведения клиентами банков и небанковских финансовых учреждений финансовых операций, характер или последствия которых дают основания полагать, что они могут быть связаны с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные, осуществлением фиктивного предпринимательства , ухода от налогообложения", – отмечается в сообщении.

Эту же информацию НБУ направил Государственной службе финансового мониторинга в соответствии с Договором о сотрудничестве и обмене информацией.

Читайте также: Зеленский подписал отмену уголовного наказания за фиктивное предпринимательство

Как сообщалось, во втором квартале Национальный банк Украины направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 10 банков на общую сумму более 5 млрд грн.

По итогам первого квартала НБУ прислал правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 5 банков на общую сумму более 3,7 млрд грн