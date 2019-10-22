В Украине разрешили индивидуальную подготовку водителей

Об этом со ссылкой на пресс-службу Главного сервисного центра МВД Украины сообщает БизнесЦензор.

Также постановление вводит такие изменения: практический экзамен состоит в территориальном центре МВД, в котором успешно составлен теоретический экзамен; срок действия свидетельства об окончании автошколы сокращен с 10-ти до 2-х лет; возможность применения фото- и видеофиксации во время сдачи экзаменов.

Отныне свидетельство об окончании заведения по подготовке, переподготовке и повышению квалификации водителей в бумажном виде выпускникам автошкол не выдается, вместо этого оно в электронном виде вносится заведением в Единый государственный реестр МВД.

Также предусмотрено, что преподаватели и инструкторы по вождению будут обязаны вносить в специальный электронный журнал информацию о времени проведения теоретических и практических занятий, а также транспортное средство, на котором будет осуществляться практическое занятие.

Изменениями также предусмотрено, что все выпускники, окончившие обучение по подготовке водителей в учреждениях профессионально-технического образования, допускаются к сдаче экзаменов без дополнительного обучения в автошколе.

Также изменилась процедура аккредитации автошкол.