Милованов предложил продавать государственные земли в рассрочку

Об этом на брифинге заявил глава министерства Тимофей Милованов, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Возможно, мы будем давать отсрочку при покупке государственной земли, так было в Грузии, например. Была похожая реформа, было так – платишь сразу 20%, 40% или 50%, а остальную сумму платишь 5 или 10 лет понемногу", – сообщил министр.

По словам Милованова, еще одним возможным механизм поддержки фермеров являются гранты.

"Это, например, когда ты приходишь с проектом, под который тебе необходимо 5 га земель и фонд или учреждение, которое будет создаваться, дает тебе 2 га, а 3 га – покупаешь за свои деньги", – пояснил глава Минэкономики.

Милованов также сообщил, что предложенная президентом Владимиром Зеленским и одобренная профильным парламентским комитетом модель открытия рынка земли с ограничением доступа бенефициарам-иностранцам до 2024 года не вызвала негативных замечаний международных партнеров, в том числе МВФ.

"Я думаю, это ограничение не создаст нам проблем с точки зрения международных партнеров, МВФ", – сказал министр, подтвердив, что модель рынка земли была одним из вопросов, которые обсуждались украинской делегацией с МВФ, Всемирным банком, Европейским банком реконструкции и развития в Вашингтоне.

"Действительно мы обсуждали в Вашингтоне вопросы рынка земли. Мы не можем раскрывать все детали, но там нет конкретных требований или желаний – это наше внутреннее дело, какой рынок земли мы сделаем", – сказал Милованов.

По словам министра, главное ожидание международных партнеров – детенизация рынка земли.

"То есть, будет ли рынок земли поэтапным, будет ли он сразу, будут ли ограничения, концентрация... Главное, чем эксперты интересовались – это то, каким образом мы обеспечим поддержку среднему и малом фермерству, каким образом мы обеспечим права собственности людей, которые сегодня владеют землей, и каким образом мы будем развивать Геокадастр, как будем связывать финансирование с данными Геокадастра. Например, чтобы кредиты выдавались таким образом, что нельзя было бы украсть землю, когда она в залоге, кому-то передать или продать", – пояснил Милованов.

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Как сообщалось, на минувшей неделе Комитет Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики рекомендовал парламенту принять законопроект №2178-10 "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения", разработанный депутатами от фракции "Слуга народа".

Документ предусматривает отмену с 1 октября 2020 года запрета на отчуждение земель сельхозназначения всех форм собственности, приобретать такие земли могут граждане и юрлица Украины, территориальные громады, государство.

"Иностранцы и лица без гражданства могут приобретать право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения в порядке наследования по закону, но обязаны совершить их отчуждение на протяжении одного года со дня приобретения права собственности", – указано в тексте законопроекта.

Кроме того, документом до 1 января 2024 года вводится запрет на покупку сельхозземель юрлицами, бенефициарами которых являются иностранцы, иностранные государства, лица без гражданства. В то же время данная норма не распространяется на агрокомпании, у которых было оформлено право аренды, эмфитевзиса до открытия рынка земли и которые зарегистрированные в Украине свыше трех лет.

Совокупная площадь сельхозземель, находящихся в собственности гражданина или юридического лица Украины, с учетом связанных лиц: в пределах одной объединенной территориальной общины не должна превышать 35% земель такой общины, в пределах одной области - 8% земель, в пределах Украины - 0,5% земель, указано в законопроекте.

Документ закрепляет преимущественное право арендатора на покупку земельного участка, при условии продажи участка и если арендатор платит цену, по которой участок продается, а в случае продажи на аукционе - если его предложение равно предложению, которое является наибольшим.

Законопроектом предлагается установить минимальную стартовую цену продажи земельных участков государственной и коммунальной собственности на земельных торгах на уровне не ниже нормативной денежной оценки. Также обеспечивается право граждан на выкуп земучастков для ведения фермерского хозяйства, принадлежащих им на праве постоянного пользования и праве пожизненного наследуемого владения с возможностью рассрочки платежа до 5 лет по цене, равной нормативной денежной оценке таких участков.

Ранее президент Владимир Зеленский в ходе пресс-марафона также поддержал идею, что какое-то время землю нужно продавать только украинцам.

"Когда наши фермеры купят землю, когда снизится наша кредитная ставка, тогда уже можно дать возможность приобретать землю иностранным компаниям при условии, что они будут работать на этой земле и нанимать на работу украинцев", – пояснил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что неурегулированным остается только вопрос с иностранцами, которые уже являются арендаторами украинской земли.

"Вы же не можете сказать: "вам мы не продадим", или "вашу землю мы продадим другим украинцам", – пояснил президент проблему.