Лисичанск остался без водоснабжения из-за долгов за электричество (обновлено)

Об этом со ссылкой на пресс-службу горсовета Лисичанска сообщает БизнесЦензор.

На объектах "Лисичанскводоканал" возникла аварийная ситуация из-за полного ограничения поставок электрической энергии ООО "Луганское энергетическое объединение".

Главный инженер "Лисичанскводоканала" Виктор Францов заявил, что ситуация довольно критическая, так как выплатить долг предприятие не может.

Объявлена внеочередная сессия горсовета, которая должна рассмотреть вопрос выделения средств на финансовую поддержку "Лисичанскводоканала".

"По результатам доклада и с учетом обсуждения местная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила ситуацию, которая сложилась из-за полного ограничения поставки электроэнергии ООО "Луганское энергетическое объединение" на объекты ЛКСП "Лисичанскводоканал", признать чрезвычайной ситуацией", – сказано в сообщении.

Кроме того, было принято решение подготовить и направить письма о прекращении водоснабжения и водоотвода, что наносит ущерб населению, президенту, премьер-министру, а также руководителям силовых органов Луганской области.

Руководителю "Лисичанскводоканала" поручено принять меры по оплате долга за потребленную электроэнергию ООО "Энера Схид" и ООО "Луганское энергетическое объединение" согласно договоренностям.

В связи с возникновением чрезвычайной ситуации, решено внести изменения в графики работы подчиненных учреждений образования и культуры, а в случае необходимости приостановить функционирование вышеуказанных заведений, а также внести изменения в режим работы медицинских учреждений и отменить плановые операции.

В связи с возникновением чрезвычайной ситуации власти города выделили из материального резерва 500 литров дизельного топлива и 250 литров бензина А-92 в талонах для обеспечения подвоза воды.

Как сообщал БизнесЦензор, ООО "Луганское энергетическое объединение", которое связывают с бизнесменом Константином Григоришиным, инициировало процедуру банкротства.