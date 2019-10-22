БизнесЦензор

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22.10.19 12:53

Лисичанск остался без водоснабжения из-за долгов за электричество

Город Лисичанск в Луганской области с 18 октября остается без водоснабжения из-за ограничения подачи электроэнергии в связи с долгами перед ООО "Луганское энергетическое объединение".

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Об этом со ссылкой на пресс-службу горсовета Лисичанска сообщает БизнесЦензор.

На объектах "Лисичанскводоканал" возникла аварийная ситуация из-за полного ограничения поставок электрической энергии ООО "Луганское энергетическое объединение".

Главный инженер "Лисичанскводоканала" Виктор Францов заявил, что ситуация довольно критическая, так как выплатить долг предприятие не может.

Объявлена внеочередная сессия горсовета, которая должна рассмотреть вопрос выделения средств на финансовую поддержку "Лисичанскводоканала".

Как сообщал БизнесЦензор, ООО "Луганское энергетическое объединение", которое связывают с бизнесменом Константином Григоришиным, инициировало процедуру банкротства.

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