Кабмин готовит запуск электронных контрактов в системе ProZorro

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"У нас появится е-контрактинг, который полностью переведет все заключаемые у нас договоры в электронную форму", - сказала она на пресс-брифинге во вторник.

По словам Маркаровой, это упростит взаимодействие бизнеса с государством.

"Теперь после победы в тендере на ProZorro можно будет эти договоры там же и подписать", - пояснила она.

В настоящее время при Кабмине создана межведомственная рабочая группа, которая на первом этапе будет заниматься сбором требований к системе от всех стейкхолдеров.

"Пока у нас нет полных требований. Сложно говорить о том, какой бюджет потребует эта система", - отметил в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" директор государственного учреждения "Открытые публичные финансы" Александр Комареус.

Как пояснил он, е-контрактинг предусматривает создание системы электронных кабинетов для участников тендеров, в них будут шаблоны 70% всех государственных договоров. При этом распорядитель и победитель тендера смогут заверить эти документы электронными цифровыми подписями, после чего они будут автоматически переданы в казначейство.

"Через полгода мы покажем в тестовом режиме несколько юз-кейсов, которые продемонстрируют, как это будет работать. Сколько времени потребуется на полную разработку, пока сложно сказать", - пояснил он.