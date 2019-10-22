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22.10.19 12:28

ЕС может выделить транш для Украины до конца года, – Маркарова

Украина может получить второй транш макрофинансвой помощи от Европейского Союза до конца 2019 года при условии принятия законодательства о финансовом мониторинге и находясь в программе МВФ.

ЕС может выделить транш для Украины до конца года, – Маркарова

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"У нас остается еще одно условие - приведение правил финансового мониторинга в соответствие с IV Европейской директивой. Законопроект разработан, подан, сейчас отрабатывается двумя парламентскими комитетами. Надеюсь, в ближайшее время мы с Верховной Радой сможем его принять", - сказала Маркарова.

При этом она отметила, что Украина должна находиться в программе МВФ.

"Чтобы начать выборку средств, нужно будет находиться в программе МВФ... У нас есть открытая возможность до конца года этот транш получить", - сказала она.

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