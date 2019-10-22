Пассажиропоток аэропорта "Борисполь" превысил результат за весь прошлый год

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Начало недели и у нас хорошие новости! На сегодня Международный аэропорт "Борисполь" обслужил 12,633 млн пассажиров. А это уже больше, чем за весь 2018 год", - сообщил аэропорт.

Как сообщалось, аэропорт "Борисполь" в январе-сентябре 2019 года увеличил пассажиропоток на 22,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 11,623 млн чел. На международных рейсах за указанный период пассажиропоток составил 10,8 млн чел. (рост на 23,7%), на внутренних – 831,2 тыс. (рост на 8,8%).

В 2018 году аэропорт "Борисполь" нарастил пассажиропоток на 19% - до 12,6 млн человек.

Международный аэропорт "Борисполь" является крупнейшим в Украине с общей занимаемой площадью около 1 тыс. га. Имеет две взлетно-посадочных полосы: одну - длиной 4 тыс. м, шириной 60 м, вторую - длиной 3,500 тыс. м, шириной 63 м. На его территории расположены четыре пассажирских терминала и почтово-грузовой комплекс.