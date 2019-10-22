Украина, Еврокомиссия и РФ провели консультации перед газовыми переговорами

Об этом со ссылкой на пресс-службу НАК "Нафтогаз Украины" сообщает БизнесЦензор.

Встреча состоялась в понедельник в Брюсселе.

"В ходе консультаций стороны обсудили прогресс Украины в имплементации норм европейского законодательства и создании независимого оператора ГТС. Кроме того, речь шла о подписании соглашения о взаимодействии (interconnection agreement) между операторами ГТС Украины и России на стандартных европейских условиях, а также методике тарифообразования при транспортировке газа, других вопросах", - сообщает "Нафтогаз".

Ожидается, что следующий этап трехсторонних переговоров о транзите газа состоится 28 октября.