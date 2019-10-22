Wizz Air запускает 6 авиарейсов из Запорожья в Польшу, Австрию и Литву

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

По его словам, рейсы будут осуществляться два раза в неделю. Их стоимость - от 569 грн. Рейсы начнут работать с марта 2020 года.

Wizz Air, крупнейший лоукост-перевозчик в Центральной и Восточной Европе, предлагает рейсы более чем по 600 маршрутам с 25 баз, соединяя 145 направлений в 44 странах. Флот авиакомпании состоит из 120 самолетов Airbus A320 и Airbus A321.

К концу 2019 года компания намерена перевезти 40 млн пассажиров.

Акции Wizz Air котируются на Лондонской фондовой бирже и включены в индекс FTSE 250 и FTSE All-Share Indices.