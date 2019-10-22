В Одесской области сгорел цех крупного производителя чеснока

Об этом сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям, передает БизнесЦензор.

Пожар на площади 1 тыс. м² был потушен. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Соучредитель компании "Агро-Патриот" Наталья Сударкина написала в Facebook, что компания не сможет продолжить деятельность.

"Мы строили чесночный бизнес больше 10 лет. Начинали с 10 га земли без техники, денег и опыта. Мы верили в свою мечту, и делали невозможные вещи. Смело могу сказать, что сегодня мы лидеры этой отрасли в Украине, мы экспортируем нашу продукцию в США,Канаду и Европу, приняли заказы на Японию - самые требовательные рынки в мире! Мы боролись с системой, "гос помощниками", отбивались от рейдерсикх атак, обысков и арестов техники, от сфабрикованных уголовных дел и требований отдать бизнес. Сегодня все закончилось. Агро- Патриот умер", - сообщила она.