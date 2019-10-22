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22.10.19 11:20

Прокуратура направила в НАБУ дело о коррупции чиновников НАПК и Администрации президента

Генпрокуратура направила уголовное производство по факту злоупотребления властью должностными лицами Нацагентства по предотвращению коррупции и Администрации президента Украины в Национальное антикоррупционное бюро.

Прокуратура направила в НАБУ дело о коррупции чиновников НАПК и Администрации президента

Об этом со ссылкой на пресс-службу ГПУ сообщает БизнесЦензор.

"Так, по версии следствия, должностные лица Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, вероятно действуя по указаниям должностных лиц Администрации Президента Украины, в течение 2017 года принимали решения об отсутствии нарушений по результатам проведения специальных и полных проверок деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, или неоправданно таких проверок вообще", - сообщает прокуратура.

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