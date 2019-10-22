Крупнейший производитель яиц сократил продажи на 16%

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно отчету группы на Варшавской фондовой бирже, производство яиц за этот период сократилось на 0,9% – до 1,19 млрд штук.

Объем экспорта яиц за девять месяцев этого года снизился на 0,7% – до 440 млн яиц. Доля экспорта в общем объеме реализации яиц составила 50% против 42% за аналогичный период 2018 года. Средняя цена продажи яиц в отчетном периоде снизилась на 9% – до $0,06/шт.

Группа отметила, что в январе-сентябре 2019 года объем переработки яиц увеличился на 8% – до 432 млн шт. Производство сухих яичных продуктов сократилось на 3% – до 2,19 тыс. тонн, а жидких возросло – на 17%, до 10,54 тыс. тонн.

Объем продаж сухих яичных продуктов сократился на 20% – до 1,74 тыс. тонн, из которых 71% было экспортировано (73% за 9 мес. 2018 года), объем продаж жидких увеличился на 18% – до 10,45 тыс. тонн, их которых 48% было экспортировано (49% за 9 мес. 2018 года), указано в документе.

Средняя цена реализации сухих яичных продуктов снизилась на 10% – до $4,39/кг, средняя цена реализации жидких яичных продуктов – на 3%, до $1,41/кг.

По состоянию на 30 сентября 2019 года общее поголовье компании возросло на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 7,9 млн голов, поголовье несушек – на 3%, до 6,7 млн голов.

"Принимая во внимание ситуацию на рынке и макроэкономические факторы, которые были неблагоприятными для экспортеров, руководство считает результаты деятельности компании за девять месяцев 2019 года удовлетворительными", – цитируется в отчете генеральный директор компании Борис Беликов.

Группа компаний "Овостар Юнион" – вертикально интегрированная публичная холдинговая компания, один из ведущих производителей куриного яйца и яичных продуктов в Европе. Производитель является сертифицированным экспортером в страны ЕС с 2015 года.

Холдинговая компания группы – Ovostar Union N.V. – в середине июня 2011 года провела IPO 25% акций на WSE и привлекла $33,2 млн. Мажоритарный пакет акций компании находится в собственности Prime One Capital Limited, которая контролируется ее гендиректором Борисом Беликовым и председателем совета директоров Виталием Вересенко.

По итогам 2018 года "Овостар" сократил чистую прибыль на 23,6% по сравнению с 2017 годом – до $17,5 млн. Выручка в прошлом году возросла на 27% – до $125 млн.

В 2018 году "Овостар" нарастил продажи яиц на 15,6% – до 1,38 млрд шт., производство яиц за прошлый год сократил на 2% – до 1,63 млрд яиц.