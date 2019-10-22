Дубилет в 8 раз сократит персонал Госаудитслужбы

Об этом Дубилет написал в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Сейчас там работает 3212 человек, и они получают опасно низкие зарплаты. К чему это может приводить, можете догадаться. Количество сотрудников этого органа будет сокращено до около 400", - сообщил Дубилет.

Также Дубилет назвал ключевые направления реформы Госаудита.

"Госаудит должен фокусироваться на серьезном мошенничестве. Те работники, которые остаются, должны быть настоящими профессионалами, работающими по международным стандартам и риск-ориентированному подходу, а не придираться к запятым", - сообщил он.

Министр также хочет убрать дублирование функций между Госаудитом и Счетной палатой, а также Госаудитом и силовыми органами.

"Крупные государственные компании должны проходить аудит в частных аудиторских компаниях (собственно, иногда сейчас так и происходит). С другой стороны, чем больше мы приватизируем, тем меньше надо проводить аудит", - сообщил он.

Кроме этого, Госаудит планируют передать под управление Министерства финансов.

"Также отмечу, что любое массовое сокращение государственных служащих - это болезненный процесс. Мы будем сотрудничать с Гоструда, профсоюзами и другими сторонами, чтобы не бросать просто так людей на произвол судьбы", - добавил Дубилет.