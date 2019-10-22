Саудовская Аравия разместит исламские бонды на $2,5 миллиарда

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Ориентир доходности выпуска - спред к среднерыночным свопам на уровне 145-150 базисных пунктов.

Книга заявок открыта, итоговые параметры сделки будут определены во вторник. Организаторами размещения выступают JP Morgan, Standard Chartered и Aljazira Capital.

Эта сделка закроет потребности Саудовской Аравии во внешних заимствованиях на 2019 год, отметил собеседник "Интерфакса".

Ранее в этом году Саудовская Аравия разместила два транша евробондов общим объемом 3 млрд евро.