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22.10.19 10:02

Саудовская Аравия разместит исламские бонды на $2,5 миллиарда

Министерство финансов Саудовской Аравии начало размещение 10-летних исламских облигаций (сукук) объемом $2,5 млрд, сообщил источник в банковских кругах.

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Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Ориентир доходности выпуска - спред к среднерыночным свопам на уровне 145-150 базисных пунктов.

Книга заявок открыта, итоговые параметры сделки будут определены во вторник. Организаторами размещения выступают JP Morgan, Standard Chartered и Aljazira Capital.

Эта сделка закроет потребности Саудовской Аравии во внешних заимствованиях на 2019 год, отметил собеседник "Интерфакса".

Ранее в этом году Саудовская Аравия разместила два транша евробондов общим объемом 3 млрд евро.

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