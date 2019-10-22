Минэкономики повысило прогноз роста ВВП в 2020 году до 3,7% (обновлено)

Об этом на брифинге сообщили заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Сергей Николайчук, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

"В достаточно сжатые сроки мы подготовили два сценария макроэкономического прогноза. В первом экономика в следующем году растет на 3,7%, во втором при условии внедрения реформ, которые должны улучшить бизнес климат, – на 4,8%. Мы уже обсудили эти сценарии на заседании правительства, с экспертами и миссией МВФ. В ближайшее время официально утвердим прогноз постановлением правительства и опубликуем его детали", – рассказал Николайчук.

Заместитель министра отметил, что во время визита в США был опубликован прогноз Всемирного банка, который соответствует одному из сценариев, разработанных Минэкономики, что подтверждает реалистичность сделанных оценок.

Николайчук добавил, что сейчас продолжается активная подготовка макроэкономического прогноза, который вскоре будет утвержден правительством и представлен общественности.

Читайте также: МВФ улучшил прогноз роста ВВП Украины на 2019 год

Как сообщалось, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал улучшение макропрогноза в готовящемся ко второму чтению проекте государственного бюджета на 2020 год.

Утвержденный в мае этого года предыдущим правительством макропрогноз на 2019-2021 годы также содержал два сценария развития.

Согласно первому варианту, в 2020 году прогнозировался рост ВВП на уровне 3,3%, в 2021 году на 3,8%, в 2022 году – на 4,1%. Рост потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года) ожидался на уровне 6% в 2020 году, 5,7% в 2021 году, 5,3% в 2022 году.

Согласно второму варианту в 2020-2021 годах прогнозировался рост ВВП на уровне 3,6% с замедлением в 2022 году до 3,3%.

В своем октябрьском отчете Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП Украины в 2019 году с 2,7% до 3,4%, в 2020 – с 3,4% до 3,7%, в 2021 – с 3,7% до 4,1%.

Премьер Алексей Гончарук после назначения в конце августа заявил о цели добиться роста ВВП на 40% за пять лет: на 5% – в 2020 году, по 7% – в последующие четыре года.