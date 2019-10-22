БизнесЦензор

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22.10.19 08:28

Facebook заблокировала сеть российских троллей в Instagram перед выборами в США

Компания Facebook сообщает, что закрыла ряд учетных записей в сервисе Instagram, происхождением из России, но их владельцы выдавали себя за американцев и усиливали рознь перед президентскими выборами в США.

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Об этом со ссылкой на Радио Свобода сообщает БизнесЦензор.

21 октября гигант социальных медиа заявил, что также закрыл три отдельные сети, которые действовали из Ирана. Российская сеть "показала некоторые связи" с петербургским агентством интернет-исследований (АИИ, или английском IRA).

АИИ как российская "ферма троллей" неоднократно упоминалась спецсоветником США Робертом Мюллером в расследовании российского вмешательства в американские выборы 2016 года.

По мнению американских экспертов, АИИ принадлежит бизнесмену, связанному с Кремлем, Евгению Пригожину, которого иногда называют "шеф-поваром Путина".

"Мы видим, что эта операция, в основном, нацелена на публичные дебаты в США", - сказал Натаниэл Глайшер, руководитель политики по вопросам кибербезопасности в компании Facebook.

Глайшер заявил, что сеть, связанная с АИИ, состоит из 50 учетных записей в сервисе Instagram и одной учетной записи в соцсети Facebook и собрала 246 тысяч подписчиков, около 60% которых были в Соединенных Штатах.

Facebook также объявил о новых шагах в борьбе с иностранным вмешательством и дезинформацией накануне выборов в США в следующем году.

Спецслужбы США предупредили, что Россия, Иран и другие страны могут попытаться повлиять на исход президентских выборов в ноябре 2020 года. Москва и Тегеран неоднократно отрицали эти обвинения.

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