Facebook заблокировал сеть российских троллей в Instagram перед выборами в США

Об этом со ссылкой на Радио Свобода сообщает БизнесЦензор.

21 октября гигант социальных медиа заявил, что также закрыл три отдельные сети, которые действовали из Ирана. Российская сеть "показала некоторые связи" с петербургским агентством интернет-исследований (АИИ, или английском IRA).

АИИ как российская "ферма троллей" неоднократно упоминалась спецсоветником США Робертом Мюллером в расследовании российского вмешательства в американские выборы 2016 года.

По мнению американских экспертов, АИИ принадлежит бизнесмену, связанному с Кремлем, Евгению Пригожину, которого иногда называют "шеф-поваром Путина".

"Мы видим, что эта операция, в основном, нацелена на публичные дебаты в США", - сказал Натаниэл Глайшер, руководитель политики по вопросам кибербезопасности в компании Facebook.

Глайшер заявил, что сеть, связанная с АИИ, состоит из 50 учетных записей в сервисе Instagram и одной учетной записи в соцсети Facebook и собрала 246 тысяч подписчиков, около 60% которых были в Соединенных Штатах.

Facebook также объявил о новых шагах в борьбе с иностранным вмешательством и дезинформацией накануне выборов в США в следующем году.

Спецслужбы США предупредили, что Россия, Иран и другие страны могут попытаться повлиять на исход президентских выборов в ноябре 2020 года. Москва и Тегеран неоднократно отрицали эти обвинения.